Принц Вільям приїхав до Варшави, щоб подякувати військовим за підтримку України у війні проти Росії. Також член королівської родини хотів побачити, як країна-союзник піклується про українських біженців.

Вільям став першим зі своєї родини, хто зустрівся з військовим у Польщі без публічних заяв про це. Інформація була секретною аж до його прибуття – крім військових, він також зустрівся і з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Принц подякував британським військовим, які перебувають буквально за годину їзди від українського кордону. Він сказав, що їхня робота зі спостереження за ситуацією в Україні дуже важлива.

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– Я просто хотів особисто приїхати сюди, щоб подякувати вам за все, що ви робите, забезпечуючи всім безпеку і стежачи за тим, що відбувається. Тож просто велике спасибі за те, що ви робите щодня, – заявив військовим Вільям.

Член королівської сім’ї також побував в одному з центрів для біженців у Варшаві, де розмістилося близько 300 жінок і дітей, які прибули в країну нещодавно.

Це була перша поїздка Вільяма з 2017 року до Польщі – тоді він приїхав разом зі своєю дружиною.

У лютому король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців, які проходять навчання у Великій Британії. Монарх особисто побачив, як інструктори вчать українських військових атакувати позиції ворога.