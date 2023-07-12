Перша леді України Олена Зеленська вийшла на центральну площу Вільнюса в красивій вишиванці. Це робота локального бренду, а образ Олени був доречний на мітингу на підтримку України.

Так, Зеленська прибула до столиці Литви зі своїм чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським. Візит головної пари країни був зумовлений самітом НАТО, який відбувається у Вільнюсі 11-12 липня.

– Разом розпочали візит до Литви – це важлива поїздка з нагоди Саміту НАТО. Вдячні президентському подружжю Литви Гітанасу Науседі та Діані Науседене за традиційно теплу зустріч. Сьогодні над столицею Литви підняли український прапор із Бахмута. Це символ того, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти російських солдатів. Також звучав і наш гімн – це не просто міцна дружба, а й символ того, що на шляху до своєї мети ми завжди будемо союзниками, – заявила перша леді.

Олена Зеленська красується на знімках у вишиванці від українського бренду GUNIA Project. Це біла сорочка з високим комірцем, а на рукавах – вишивка чорними нитками в борщівському стилі.

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