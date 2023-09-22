Перша леди України Олена Зеленська зустрілася в Білому домі з дружиною президента США Джилл Байден. Для візиту Зеленська обрала діловий костюм молочного кольору із подовженим піджаком та широкими брюками. Елегантний силует дружина президента України доповнила гостроносими сірими туфлями, волосся підібрала, а на серце прикріпила брошку у вигляді мапи України. Цю прикрасу ми вже бачили в Зеленської на Саміті перших леді та джентельменів у Києві.

Образ Джилл Байден контрастував з аутфітом Олени Зеленської. На зустріч перша леді США одягнула темно-синю сукню-футляр до колін, з двома рядами ґудзиків. Строгість образу помʼякшили оригінальні туфлі.

Олена Зеленська пригадала, як невдовзі після повномасштабного російського вторгнення Джилл Байден приїхала в Україну. Разом вони відвідали лікарні та вимушених переселенців.

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– Ось так, у різних сферах, під час різних зустрічей і візитів, ми повсюдно відчуваємо підтримку США. Бо стійкості – і моральній, і фізичній – дуже потрібна підтримка. Відчуття, що ти не сам, що твої цінності розділяють. Дякуємо всім, хто дає це Україні! – наголосила Зеленська.

Перша леді України повідомила, що під час розмови з колегою в неї народилась ініціатива, про яку скоро всі дізнаються. Олена Зеленська переконана, цей проєкт зробить світ кращим.