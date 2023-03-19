Виконавиця Оля Полякова зізналася чесно, чи вважає свою колегу Тіну Кароль конкуренткою, а також згадала їхній конфлікт у минулому.

За словами Олі, вони з Тіною не змагаються за титул головної артистки країни, а їхні аудиторії зовсім різні. Полякова наголосила, що Україна – велика країна, а тому дві співачки для неї – мало для нашого шоу-бізнесу.

– Я думаю, що вистачить тронів. Їх можна поставити штук 10 і їх ще буде мало. Великий шоу-бізнес має бути. Нас мало. Нам потрібно, щоб у людей були гроші для того, щоб ходити на концерти. А з титулами ми розберемося і якось поділимо. Зараз це взагалі смішно, – зазначила співачка.

Оля каже, що якщо в них і були конфлікти з Тіною Кароль, то вони більшою мірою були “висмоктані з пальця”. Нагадаємо, в 2021 році Полякова назвала свою колегу плакальницею, після чого одразу ж вибачилася, зазначивши, що зовсім не хотіла образити співачку.

Зараз дивляться

– Було в мене з тією ж Тіною, ну щось я п**данула, якщо чесно. Ну це була така, некрасива, не те, щоб не красива. Я не це мала на увазі, але так зробили. Мене трошки підставили. Коли я неправа, я завжди вибачаюся. Я вибачилася того ж дня, коли вийшов цей сюжет. А потім ми вже помирилися, – згадує Оля.

Вона додала, люди мають розуміти, що всі ці скандали – вони для розваги, вони штучні. Ніхто не ворогує, ніхто за великим рахунком не конкурує.