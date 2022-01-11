Німецька супермодель та акторка Гайді Клум вразила мережу світлинами у відвертому вбранні.

На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася фото, на яких позує у довгій жовтій сукні без білизни. Усю увагу привертає відкрита спина, яка плавно переходить у розріз на лівій нозі.

– Це моя нова найулюбленіша сукня, – написала Гайді Клум.

Коментарі під публікацією недоступні, тому шанувальники не змогли залишити свої відгуки під постом 48-річної супермоделі.

Автором відвертого вбрання став норвезький дизайнер Пітер Дундас. Він є колишнім креативним директором знаменитого італійського дому моди Roberto Cavalli.

У 2021 році дизайнер запустив власний бренд одягу. Він був автором багатьох образів для співачки Бейонсе, яка одягала вбрання Пітера на червоні доріжки та церемонію вручення музичної премії Греммі.

Нагадаємо, що Гайді Клум здобула популярність у 1998 році, коли її фото в купальнику було надруковано на обкладинці американського журналу Sports Illustrated. Згодом Клум стала однією з провідних моделей бренду спідньої білизни Victoria’s Secret.

У 2008 році вона увійшла до списку 15 найбагатших моделей світу за даними Forbes. Модель заміжня втретє. Зараз вона перебуває у шлюбі з німецьким музикантом Томом Кауліцем.