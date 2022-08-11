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З озвучкою Він Дізеля: вийшов мультсеріал Я є Ґрут

11 Серпня 2022, 12:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
З озвучкою Він Дізеля: вийшов мультсеріал Я є Ґрут

На стрімінговому сервісі Disney+ 10 серпня відбулася прем’єра мультсеріалу Я є Ґрут. Він складається із п’яти короткометражок.

Головний герой – малюк Ґрут із Вартових галактики. Озвучує його американський актор Він Дізель.

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Мультфільм знято в фотореалістичному стилі анімації. В основі сюжету – подорож Ґруту космосом, під час якої він стикається з різними незвичайними ситуаціями. Тривалість усіх серій разом – 20 хвилин.

Зазначимо, головний герой вимовляє лише одну фразу – Я є Ґрут. Переглянути серіал українською можна на платформі UASerials.

Варто зазначити, що цей мультфільм – частина четвертої фази Кінематографічного всесвіту Marvel.

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