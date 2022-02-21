Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч вразила відвертими знімками.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила серію фото, на яких позує топлес, прикриваючись букетом білих лілій. Свій образ Злата доповнила афрокосичками та ніжним макіяжем.

Злата зізналася, що зараз намагається дослухатися до своїх відчуттів і слідувати внутрішньому компасу.

– Я взагалі тепер дуже уважно прислухаюся до своїх відчуттів. Називаю це внутрішнім компасом. Якщо стрілка тремтить, некомфортно – йти туди не варто. І ще дуже класне спостереження: чим більше ви виправдовуєте те, чим займаєтеся або людину, з якою у вас стосунки, або роботу (нелюбу, але таку потрібну), тим більше це чуже вам. Істина не потребує виправдання, – написала співачка.

У коментарях шанувальники закидали Злату компліментами та зазначили, що їй дуже личить нова зачіска.

Чудові фото! Тобі безперечно личать косички!

Злата, це просто вау! Ось би кожен робочий тиждень починався такими фото.

Неймовірно гарні фото!

Яка, ви чудова! Фотографії дуже круті!

Зберегла вас як референс для картини! – пишуть у коментарях.

Нещодавно Злата Огнєвіч розповіла про своє перше кохання. Співачка зізналася, що перші серйозні стосунки трапилися, коли вона була студенткою столичного інституту музики імені Глієра. Цю історію кохання вона завжди згадує із трепетом і вдячністю.