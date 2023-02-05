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З написами, блискітками та сердечками: ідеї манікюру на День святого Валентина 2023

5 Лютого 2023, 17:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маникюр на День святого Валентина
Джерело: Pexels

Уже зовсім скоро – 14 лютого – ми відзначатимемо День святого Валентина. А отже, час готуватися. Можливо, ви підете на побачення зі своєю другою половинкою, а для цього необхідно підібрати святковий образ, а також зробити тематичний манікюр.

Записуючись до нігтьового майстра, ми не завжди знаємо, який дизайн хочемо зробити. Факти ICTV зібрали цікаві варіанти манікюру на День святого Валентина 2023, щоб вам було простіше визначитися.

Актуальний манікюр на 14 лютого – дизайн із серцями. Їх можна нанести як на всі нігті, так і на деякі. Колір також може бути будь-яким.

Зараз дивляться








Головний символ свята – валентинки, які виготовляють переважно у формі серця. Зазвичай вони червоні або рожеві, тому манікюр у цих кольорах буде актуальним на День усіх закоханих.





Актуальним буде і дизайн нігтів із тематичними написами, наприклад, словом Кохання.





Якщо не хочете надто підв’язуватися до свята, тоді зробіть манікюр із блискітками. Це також може бути світловідбивальний лак, який завжди має святковий, стильний та яскравий вигляд.





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День святого Валентина Манікюр
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