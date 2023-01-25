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З днем народження, пане президенте: Софія Ротару привітала Володимира Зеленського

25 Січня 2023, 14:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
София Ротару
Джерело: Софія Ротару

Співачка Софія Ротару привітала президента України Володимира Зеленського із днем народження. Сьогодні, 25 січня, лідеру нашої країни виповнюється 45 років.

В Instagram-stories Ротару оприлюднила портрет Зеленського, який, очевидно, зроблений в його кабінеті. На фото – президент у патріотичній футболці на тлі синьо-жовтого прапора.

София Ротару поздравила Владимира Зеленского

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– З днем народження, пане президенте, – коротко написала артистка.

Варто зазначити, що сьогодні усі зірки українського шоу-бізнесу вітають Володимира Зеленського з днем народження. Вони бажають йому довгих років життя, перемоги, а також просять берегти себе.

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Володимир Зеленський День народження Софія Ротару
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