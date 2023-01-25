Співачка Софія Ротару привітала президента України Володимира Зеленського із днем народження. Сьогодні, 25 січня, лідеру нашої країни виповнюється 45 років.

В Instagram-stories Ротару оприлюднила портрет Зеленського, який, очевидно, зроблений в його кабінеті. На фото – президент у патріотичній футболці на тлі синьо-жовтого прапора.

Зараз дивляться – З днем народження, пане президенте, – коротко написала артистка. Варто зазначити, що сьогодні усі зірки українського шоу-бізнесу вітають Володимира Зеленського з днем народження. Вони бажають йому довгих років життя, перемоги, а також просять берегти себе. Читайте також: Не святкує з 25 років: Тіна Кароль показала, як розпочався її день народження

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.