Співачка Jerry Heil повернулася на свій День народження в Україну зі США. Зірка подолала понад 7 тис. км., щоб відсвяткувати важливий для себе день на батьківщині.

Про це артистка розповіла в Instagram, позувавши з букетом бавовни, яка асоціюється з тимчасово окупованими територіями.

Так, в 2022 році Jerry Heil виповнилося 27 років, у зв’язку з чим настав час робити серйозні зміни в житті – наприклад, заводити котів, щоб не було самотньо.

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– Друзі скинулися на бавовну до мого Дня народження. 27 років. Цей день настав: ми збираємо на 40 котів для Jerry. Банку в Telegram-каналі, – жартує співачка про свій вік.

Виконавиця зізналася, що дуже любить побажання на День народження, і основне вже загадала і навіть задула свічки. Цілком можливо, що це стосується мирного неба над Україною, чи великих невдач у небажаних сусідів.

Нагадаємо, що зараз Jerry Heil проходить навчання у США. Зірка вирушила вчитися до музичного коледжу Берклі у Бостоні, де проведе наступні чотири роки. Артистка попередила, що відмовлятися від своєї кар’єри не збирається і фанатам з України приготувала багато цікавих проектів.