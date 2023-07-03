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З автоматом і в шоломі: Тарас Цимбалюк здивував фанатів знімком у військовій формі

3 Липня 2023, 11:28
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк показав себе у військовій формі та зі зброєю в руках. Артист здивував фанатів, хоч і на службу не пішов.

Знімком зірка серіалів поділився в Instagram, де і розкрив усі подробиці.

Як виявилося, артист знімається в серіалі на військову тематику Зв’язок, прем’єра якого відбудеться вже восени на Новому каналі. Проєкт покаже, як змінилося життя в Києві після повномасштабного вторгнення. Глядачі побачать, як у столиці переживали ракетні обстріли, постійні відключення електрики та підтримували зв’язок із близькими на відстані.

Судячи з форми та зброї, Тарас зіграє українського захисника, який сміливо дає відсіч окупантам.

Утім, користувачі мережі далеко не всі позитивно відреагували на знімки Цимбалюка у формі:

  • Комусь зйомки, а комусь така гірка реальність.
  • Щоб перенести в кіно справжні відчуття та емоції військових і війни, можливо, справді варто побувати в лавах ЗСУ.
  • З першого погляду подумала, що і вас призвали, як Козловського.

Нагадаємо, що Цимбалюк уже отримував повістку. Артист прийшов до ТЦК, де пройшов медогляд і чекає своєї черги на мобілізацію. Тарас зізнався, що в нього не лежить душа до військової справи.

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Теги
Війна в Україні Тарас Цимбалюк
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