Актор Тарас Цимбалюк показав себе у військовій формі та зі зброєю в руках. Артист здивував фанатів, хоч і на службу не пішов.

Знімком зірка серіалів поділився в Instagram, де і розкрив усі подробиці.

Як виявилося, артист знімається в серіалі на військову тематику Зв’язок, прем’єра якого відбудеться вже восени на Новому каналі. Проєкт покаже, як змінилося життя в Києві після повномасштабного вторгнення. Глядачі побачать, як у столиці переживали ракетні обстріли, постійні відключення електрики та підтримували зв’язок із близькими на відстані.

Судячи з форми та зброї, Тарас зіграє українського захисника, який сміливо дає відсіч окупантам.

Утім, користувачі мережі далеко не всі позитивно відреагували на знімки Цимбалюка у формі:

Комусь зйомки, а комусь така гірка реальність.

Щоб перенести в кіно справжні відчуття та емоції військових і війни, можливо, справді варто побувати в лавах ЗСУ.

З першого погляду подумала, що і вас призвали, як Козловського.

Нагадаємо, що Цимбалюк уже отримував повістку. Артист прийшов до ТЦК, де пройшов медогляд і чекає своєї черги на мобілізацію. Тарас зізнався, що в нього не лежить душа до військової справи.