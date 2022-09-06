Співак Володимир Дантес презентував кліп на пісню Not a Refugee. Відео, як і сама композиція, присвячене українським біженцям, котрі змушені були покинути свій будинок.

Ролик складається з особистих архівів співака та його підписників, у яких він просив поділитися моментами минулого життя. У кліпі можна побачити й кохану артиста, дизайнерку Дашу Кацуріну.

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– Я вперше просив людей скидати мені свої архівні відео та знімати нові. Я вперше отримував стільки кайфу та насолоди від монтажу та результату. Ми з командою зробили це відео разом із вами – всі ваші та мої щасливі і сумні моменти, ностальгія, смуток, страх, надія та впевненість. Усі спогади та очікування зібрали разом, додали трохи віри – і вийшло це відео, – написав Дантес в Instagram.

Співак додав, що кліп для тих, хто залишив свій будинок, але знає, що повернеться.

– Воно для щасливих зустрічей із сльозами на очах. Воно для ще яскравіших спогадів повернення додому, – наголосив Володимир.

Саму пісню артист написав у квітні, а презентував 2 вересня.