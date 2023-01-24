Учасниця Холостяка 12 Юлія Кавчук вперше показала свого хлопця, стосунки з яким у неї зародились після проєкту.

Зараз дівчина проживає в Дубаї, там вона й познайомилася зі своїм коханим. Ним виявився бразильський футболіст.

В Instagram-stories Юля оприлюднила селфі, на якому закохані дивляться у камеру та посміхаються. Фото в соцмережі було не довго, трохи згодом Кавчук його видалила.

Зараз дивляться – Ну гаразд… Може завтра видалю. Я веселюся, бо безробітна тепер, а він працює. Вважаю – ідеально, – написала Юля. Варто зазначити, що Кавчук не єдина учасниця, яка побудувала стосунки після проєкту. Так, фіналістка Холостяка 12 Саша Мудра зустрічається з американцем, про що розповіла її подруга Вікторія Варлей. Сама ж вона взагалі вийшла заміж за бізнесмена. Читайте також: Із цим неможливо будувати стосунки: чому Катя покинула Топольського після Холостяка Фото: Юля Кавчук

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