Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про майбутній тур Україною, але без решти учасників колективу. Зірка виступатиме з акустичною програмою.

Український тур Юлії Саніної без The Hardkiss: що відомо

Так, в одному з недавніх інтерв’ю Саніна заявила, що незабаром вирушить у тур, але без The Hardkiss і навіть без свого чоловіка Валерія Бебка, гітариста колективу.

– Це така спеціальна акустична програма. Буде щось інше – рояль, віолончель, саксофон, пісні The Hardkiss. Однак, це буде швидше моє, ніж хлопців. Програма для маленьких залів – там ми зможемо бути впевненості в безпеці людей. І це єдиний формат, на який я зважилася, – підсумувала Саніна.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Саніна розповіла, чому The Hardkiss не виступає в Україні. Артистка зазначила, що це небезпечно, і вона боїться це робити. Наприклад, колектив мав виступати на НСК Олімпійський двічі, але ідею довелося переносити. Водночас було продано 30 тис. квитків. Уже тоді музиканти думали, як будуть проводити концерти в іншому форматі.