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Її діти схожі на цього хлопця: фани спантеличені фото Саші Бо з бойфрендом

29 Грудня 2021, 15:11
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Саша Бо
Джерело: Саша Пустовіт

Українська блогерка Саша Бо поділилась новим романтичним фото зі своїм коханим Платоном Тарнавським.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила знімок, на якому позує разом з обранцем біля дзеркала.

Проте підписників Саші більше зацікавило не саме фото. У коментарях користувачі мережі відзначили, що молодший син блогерки Євген дуже схожий на її нового хлопця Платона.

  • Женюх – копія Платона.
  • Мені одній здається, що Женюх тут присутній? Але ви все одно шикарні!
  • Та копія. Він не схожий ні на Сашу, ні на Ігоря. А от копія нового бойфренда.
  • На цього чоловіка дуже схожий Женя.
  • Її діти дуже схожі на цього хлопця.
  • Даня на Платона схожий.
  • Хоч вбийте мене, але Женюх 1 в 1 з цим чоловіком. Схожі, капець, – пишуть у коментарях.

Саша Бо не стала мовчати і відповіла підписникам, зазначивши, що син схожий на неї.

– Женюх на мене схожий. А ми з Платоном між собою, – написала Саша Бо.

Нагадаємо, що новий обранець Саші Бо є її одногрупником. Вони разом навчалися в Івано-Франківському медичному університеті.

Варто зазначити, що Саша Бо розлучилася зі своїм чоловіком Ігорем Пустовітом лише 20 грудня. Екс-подружжя було одружене шість років.

Вперше про свій розрив вони оголосили в липні 2021 року. Тоді блогерка публічно заявила, що в шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.

Зі свого боку Ігор розповів, що Саша його принижувала і критикувала. Екс-подружжя виховує двох синів – Данила та Євгена.

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