Співак Melovin пригадав, як познайомився з реп-виконавицею Alyona Alyona. Наразі вони є фіналістами Нацвідбору на Євробачення 2024, і, можливо, хтось із них представить Україну на міжнародному конкурсі. Однак це не заважає артистам ділитися теплими історіями одне про одного.

Melovin розповів, як разом із Alyona Alyona їв шаурму

Сміючись, Melovin пригадав, як вперше познайомився з Alyona Alyona. Було це в Києві, вочевидь, вони одразу знайшли спільну мову, адже вирушили їсти шаурму. Про це співак розповів Музвар.

– Ми з Alyona Alyona на зупинці їли шаурму. Ми познайомилися з нею в закладі. Це було в центрі міста, десь на Подолі. І пішли разом із нею до ларка, взяли і просто їли шаурму, – розповів Melovin.

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024 бере участь 11 артистів. Переможця українці дізнаються вже 3 лютого.