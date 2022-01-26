Український гурт Cloudless потрапив у список фіналістів національного відбору на Євробачення 2022.

До складу колективу входять чотири учасника: Антон Панфілов, Юрій Каналош, Віктор Жуков та Олександр Ковачов.

Гурт було створено у 2017 році, тоді ж він і набув широкої популярності завдяки пісні Між світами, що стала саундтреком до телесеріалу Школа.

Також пісні Cloudless лунають у серіалах Папаньки, Сидоренки-Сидоренки, у фільмі Зустріч однокласників та багатьох розважальних шоу: Хата на тата, Кохання на виживання, Чотири весілля, Зважені та щасливі.

У 2017-2018 роках гурт виконував здебільшого поп-електронні пісні. У 2019 році Cloudless випустив поп-рок альбом Маяк про екзистенційний пошук та подолання, втім, майже одразу гурт покинув вокаліст та автор пісень Євген Тютюнник і колектив оголосив про припинення існування.

Проте через деякий час Cloudless повернувся з новими учасниками та звучанням. До гурту долучились гітарист Михайло Шатохін, а також учасник 10 сезону Х-фактор Юрій Каналош.

Зрештою, колектив вирішив заявити про себе та стати учасником національного відбору на Євробачення 2020 із синглом Drown Me Down.

Цьогоріч у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022 Cloudless виступить з піснею All be Alright. За словами учасників гурту, це трек-маніфест, який проголошує: хоч би що сталося, в результаті все буде добре.