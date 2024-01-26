Їх усе влаштовує: В’ячеслав Довженко розповів про колег і родичів із РФ

Популярний актор театру і кіно В’ячеслав Довженко розповів, чи спілкується він зі своїми колегами в РФ і чи є у нього там родичі. Як виявилося, в Росії у нього є близькі.

Довженко розповів, чи підтримує зв’язок із колегами та родичами в РФ

В інтерв’ю з Аліною Доротюк В’ячеслав запевнив, що ні з ким не спілкується з Росії.

– Абсолютно точно можу сказати, що ні з ким не підтримую стосунків і максимально повидаляв усіх із соцмереж. У мене була історія, коли наші українські колеги попросили мене звернутися до російських акторів, адже я знімався з ними. Склали цілу категорію запитань, які я мав з ними підняти. Тоді я записав нашим звернення і пояснив, що в цьому немає сенсу. Вони тебе не зрозуміють. Неможливо дурневі довести що він дурень, – заявив Довженко.

Актор додав, що всі, хто хотів висловитися після 24 лютого, вже це зробили. Ну а якщо росіяни мовчать – значить їх усе влаштовує.

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– Ніхто не виходив зі мною на зв’язок із початком повномасштабної війни з РФ. У мене навіть є родичі з Ярославля – вони по маминій лінії, двоюрідні брати і сестри. Але контакт був після смерті тітки, а ось після 24 лютого – тиша, – зізнався артист.

Утім, не тільки росіян влаштовує війна в Україні – раніше Анна Кошмал розповіла про неприємну зустріч у Кишиневі. Там місцеві жителі висміяли її за те, що вона відмовилася розмовляти російською. Утім, враження про столицю Молдови акторка не стала робити на тлі кількох проросійських жителів.

Фото: В’ячеслав Довженко