Американська актриса Дженніфер Еністон 11 лютого святкує свій день народження. Зірці виповнилося 53 роки.

Дженніфер знялася у величезній кількості фільмів та серіалів, і навіть дарувала свій голос персонажам мультфільмів.

Еністон може похвалитися величезною кількістю нагород за свою акторську кар’єру. Серед них – Золотий глобус, Еммі, Премія Гільдії кіноакторів США, Голлівудська Алея слави.

Вона також була і з іншого боку камери — як режисер або продюсер. Еністон займалася створенням фільмів з 2006 до 2017 року. Серед відомих картин – Вкради мою дружину, Торт та Жовті птахи.

Крім кар’єри в кіно вона активно займається власним бізнесом. У вересні 2021 року вона презентувала власний косметичний бренд LolaVie, який випускатиме засоби для волосся та шкіри. Ще в 2010 році актриса випустила під маркою LolaVie свій парфумерний аромат.

На честь дня народження Дженніфер Еністон Факти ICTV підготували тест, щоб дізнатися, наскільки добре ви знайомі з ролями зірки. Ви маєте дізнатися, з якого фільму кадри з актрисою.

І хоча Дженніфер займається просуванням власного косметичного бренду, вона не проти показати своє обличчя без косметики. Актриса зазначила, що від вологої погоди її волосся стає пухнастим і неслухняним. У коментарях шанувальники закидали Еністон компліментами. Вони наголосили, що для свого віку зірка має чудовий вигляд без макіяжу. Селфі акторки набрало понад 3,5 млн лайків.