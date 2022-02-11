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Їх дивився кожен: як добре ви знаєте фільми з Дженніфер Еністон (тест)

11 Лютого 2022, 10:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дженніфер Еністон

Американська актриса Дженніфер Еністон 11 лютого святкує свій день народження. Зірці виповнилося 53 роки.

Дженніфер знялася у величезній кількості фільмів та серіалів, і навіть дарувала свій голос персонажам мультфільмів.

Еністон може похвалитися величезною кількістю нагород за свою акторську кар’єру. Серед них – Золотий глобус, Еммі, Премія Гільдії кіноакторів США, Голлівудська Алея слави.

Вона також була і з іншого боку камери — як режисер або продюсер. Еністон займалася створенням фільмів з 2006 до 2017 року. Серед відомих картин – Вкради мою дружину, Торт та Жовті птахи.

Крім кар’єри в кіно вона активно займається власним бізнесом. У вересні 2021 року вона презентувала власний косметичний бренд LolaVie, який випускатиме засоби для волосся та шкіри. Ще в 2010 році актриса випустила під маркою LolaVie свій парфумерний аромат.

На честь дня народження Дженніфер Еністон Факти ICTV підготували тест, щоб дізнатися, наскільки добре ви знайомі з ролями зірки. Ви маєте дізнатися, з якого фільму кадри з актрисою.

 

І хоча Дженніфер займається просуванням власного косметичного бренду, вона не проти показати своє обличчя без косметики. Актриса зазначила, що від вологої погоди її волосся стає пухнастим і неслухняним. У коментарях шанувальники закидали Еністон компліментами. Вони наголосили, що для свого віку зірка має чудовий вигляд  без макіяжу. Селфі акторки набрало понад 3,5 млн лайків.

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