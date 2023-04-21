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Їде до нього під Бахмут: Jerry Heil заспівала про силу кохання під час війни

21 Квітня 2023, 14:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Jerry Heil

Співачка Jerry Heil презентувала нову пісню На небі ні зорі. Разом із нею вона представила ліричне чорно-біле відео.

Героїня композиції – звичайна дівчина, яку знають у її маленькому місті за простоту та щирість. У куплетах ми чуємо, що вона кудись швидко збирається, а саме під Бахмут, оскільки там – він.

Дівчина кидає в машину необхідні йому речі. Але найголовніше – вона везе своє кохання, яке грітиме його серце, коли він знову піде в бій.

За словами Jerry Heil, пісня На небі ні зорі про ту любов, на якій тримається Україна.

– Я зрозуміла, що кохання серед війни найсправжнісіньке, найчистіше і найоголеніше, оскільки треба мати велику сміливість, щоб наважитися любити, і велику волю, щоб вірити, що твоя людина повернеться з фронту, – зазначила виконавиця.

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