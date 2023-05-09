Євробачення – міжнародний пісенний конкурс. Він проводиться між країнами, які мають статус членів Європейської мовної спілки (ЄМС).

Щорічно від кожної країни виступає один учасник (співак, співачка, гурт), якого обирають за допомогою мовників ЄМС. Організацію конкурсу в Україні здійснює Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Конкурс складається із кількох етапів: внутрішні нацвідбори, 2 півфінали і фінал. Система голосування змінювалася ще від заснування Євробачення.

На Євробаченні-2023 остаточно результати півфіналів визначатимуть за кількістю голосів телеглядачів. У фіналі ж, як зазвичай, враховуватимуться окремо голоси міжнародного журі та аудиторії.

Історія створення конкурсу Євробачення

Ідея створення Євробачення зʼявилася у 1955 році під час зустрічі Європейської мовної спілки у Монако.

Перший конкурс відбувся 24 травня 1956 року в місті Лугано, Швейцарія. Тоді сім країн представили по дві пісні. Назва Євробачення спочатку була відома, як Eurovision Grand Prix.

У 1957-му створили обмеження – одне виконання від кожної країни-учасниці.

До 2004 року конкурс складався лише з фіналу. Згодом додали ще один раунд – півфінал. Таке рішення виникло в результаті постійного збільшення країн, які хотіли взяти участь.

У 2008 створили другий півфінал. Ці етапи обовʼязково повинні пройти усі учасники, окрім переможців попереднього конкурсу та Великої пʼятірки (Франція, Італія, Німеччина, Іспанія, Британія). Представники цих країн потрапляють до фіналу автоматично.

Велика пʼятірка на Євробаченні

Із 2000-х у пісенному конкурсі почало діяти правило Великої четвірки. Воно означало, що до фіналу автоматично потрапляли такі країни, як Франція, Німеччина, Велика Британія та Іспанія.

У 2011 на Євробачення повернулася Італія, яка до цього намагалася уникати конкурсу. В результаті утворилася Велика пʼятірка.

Право проходити відбір автоматично надано цим країнам через те, що вони є засновниками та головними спонсорами конкурсу.

Які країни спочатку брали участь у Євробаченні

Перший конкурс відбувся 24 травня у 1956 році. Тоді у Євробаченні взяли участь 7 країн: Нідерланди, Швейцарія, Бельгія, Німеччина, Франція, Люксембург та Італія.

Взяти участь також хотіли Данія й Австрія, проте країни пропустили термін відбору. Велика Британія не була на першому Євробаченні, адже була зайнята власним конкурсом.

У 1956 році Євробачення виграла співачка Ліс Азія із Швейцарії. Артистка виконала пісню Refrain.

Які країни зараз не беруть участь у Євробаченні та чому

У Євробаченні 2023 беруть участь 37 країн. Це найменша кількість учасників з 2014 року.

З лютого 2022 року Європейська мовна спілка відсторонила Росію від участі в конкурсі через повномасштабне вторгнення в Україну. З 2021-го Білорусь також позбавлена членства у міжнародному пісенному заході. Це відбулося через те, що країна відмовилася транслювати Євробачення-2022 з Роттердаму.

Болгарія, Чорногорія, Монако, Люксембург і Північна Македонія відмовилися від участі у Євробаченні 2023. Причиною стало економічне питання країн, розмір внеску на конкурс, а також відсутність інтересу з боку спонсорів.

Кожна країна має сплатити реєстраційний внесок, який іде на конкурс. Оскільки Росію відсторонили від Євробачення через вторгнення в Україну, вартість реєстрації на захід зросла.

Скільки разів Україна брала участь на Євробаченні

Україна брала участь на Євробаченні 17 разів. З них перемогу принесли 3 виконавці: Руслана (2003), Джамала (2016), Kalush Orchestra (2022).

Вперше Україна зʼявилася на конкурсі Євробачення у 2003 році. Тоді її представив співак Олександр Пономарьов із піснею Hasta la vista. Виконавець посів 14-те місце.

У 2023 році Україну представлятиме гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel.

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