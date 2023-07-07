Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2024 відбудеться в місті Мальме (Швеція).

Шведське місто вже втретє прийматиме конкурс у себе. Перші два рази були в 1992 і 2013 роках.

Під час вибору міста оцінювали такі критерії, як інфраструктура, здатність прийняти тисячі приїжджих делегацій, знімальних груп, фанатів і журналістів.

Нагадаємо, що Євробачення 2024 відбудеться у Швеції завдяки перемозі співачки Loreen у 2023 році. На конкурсі в Ліверпулі вона виконала пісню Tattoo, отримавши у фіналі 583 бали.