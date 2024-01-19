Стали відомі імена ведучих Нацвідбору на Євробачення 2024. Один із них – Тімур Мірошниченко – незмінний голос конкурсу в Україні.

Хто став ведучим Нацвідбору на Євробачення 2024

Компанію Тімуру Мірошниченку складуть фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та стендап-комік Василь Байдак.

У фіналі Нацвідбору, який відбудеться вже 3 лютого, зіркова трійка ведучих працюватиме як разом на головній сцені, так і окремими парами в певних зонах.

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Нагадаємо, Тімур Мірошниченко з 2005 року коментує всі конкурси Євробачення, тому і є незмінним ведучим. У своєму Instagram він сказав, що для нього це дуже важливо, адже він уже 19 років перебуває в цій “сім’ї”.

Своєю чергою, Юлія Саніна була однією з ведучих Євробачення 2023, яке відбувалося у Великій Британії. Співачка зізналася, що тоді це залишило незабутній слід у її житті, а яскравішої творчої події уявити складно.

А ось комік Василь Байдак спробує себе в ролі ведучого Нацвідбору вперше.

До слова, за право представляти Україну поборються 11 учасників. Усі пісні та порядок виступу фіналістів – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна, Василь Байдак