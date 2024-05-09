9 травня стартує другий півфінал Євробачення 2024 у Мальме. Представники 16 країн вийдуть на сцену, аби поборотися за перемогу в музичному конкурсі.

Онлайн-трансляція Євробачення 2024 розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Другий півфінал Євробачення 2024 онлайн-трансляція: де дивитися

Якщо вам подобається стежити за перебігом конкурсу в оригінальній версії, то ви можете перейти за посиланням на офіційний YouTube-канал конкурсу.

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Якщо ж ви любите спостерігати за всім, що відбувається на шоу, разом із коментатором від України Тімуром Мірошниченком, то переходьте за посиланням нижче.

У коментарях глядачі зможуть ставити запитання, на які ведучий відповідатиме наживо. До того ж у студії відбуватимуться цікаві події, які розпочнуться за пів години до початку самого змагання.

Нагадаємо, що за результатами першого півфіналу стало відомо, які 10 країн пройшли в фінал Євробачення-2024. Серед них – Jerry Heil та Alyona Alyona, які представляють Україну із піснею Teresa & Maria.