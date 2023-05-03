Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Євробачення 2023: які культурні заходи від України відбудуться в Ліверпулі

3 Травня 2023, 20:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Які країни потрапили у фінал Євробачення 2023 – учасники та пісні
Джерело: Depositphotos

Стало відомо, які культурні заходи від України відбудуться в Ліверпулі в рамках Євробачення 2023.

За словами першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, українські дипломати відстоюють принципову позицію, щоб у світі відчували Україну так, як її відчувають громадяни нашої країни.

Каже, гасло Євробачення 2023 United by music (Об’єднані музикою) відчувається на всіх рівнях організації.

– Велика Британія виділила 3 млн фунтів стерлінгів для того, щоб у Ліверпулі можна було реалізувати українські проєкти, щоб Україну бачили і щоб про неї знали… 3 тис. безкоштовних квитків буде видано українцям у рамках промозаходів, присвячених проведенню українського Євробачення в Ліверпулі, – зазначила Еміне.

У період із 3 до 14 травня в Ліверпулі діятиме Український бульвар під назвою Discover Ukraine, що в перекладі – Відкрий Україну. Там будуть 26 шале, 6 з яких присвячені українській кухні та моді.

Також там буде український шеф-кухар Євген Клопотенко. Кулінар готуватиме борщ із копченими грушами та кримськотатарські чебуреки.

– Український інститут готує 24 українських проєкти, 19 із яких буде реалізовано у співпраці з британськими організаціями та митцями. Але піком такої промоції буде концерт Джамали QIRIM, – поділилася Джапарова.

Читайте також:
ДжамалаЗі сльозами на очах: Джамала закликала українців думати про повернення Криму

Джапарова додає, Україна на Євробаченні 2023 хоче розповісти, за що бореться і чому, оскільки важливо говорити про складні сторінки, які ми переживаємо, але не з точки розпачу, а з тієї точки, що ми сильна і гідна нація.

Теги
Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь