Євробачення 2023: які культурні заходи від України відбудуться в Ліверпулі

Стало відомо, які культурні заходи від України відбудуться в Ліверпулі в рамках Євробачення 2023.

За словами першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, українські дипломати відстоюють принципову позицію, щоб у світі відчували Україну так, як її відчувають громадяни нашої країни.

Каже, гасло Євробачення 2023 United by music (Об’єднані музикою) відчувається на всіх рівнях організації.

– Велика Британія виділила 3 млн фунтів стерлінгів для того, щоб у Ліверпулі можна було реалізувати українські проєкти, щоб Україну бачили і щоб про неї знали… 3 тис. безкоштовних квитків буде видано українцям у рамках промозаходів, присвячених проведенню українського Євробачення в Ліверпулі, – зазначила Еміне.

У період із 3 до 14 травня в Ліверпулі діятиме Український бульвар під назвою Discover Ukraine, що в перекладі – Відкрий Україну. Там будуть 26 шале, 6 з яких присвячені українській кухні та моді.

Також там буде український шеф-кухар Євген Клопотенко. Кулінар готуватиме борщ із копченими грушами та кримськотатарські чебуреки.

– Український інститут готує 24 українських проєкти, 19 із яких буде реалізовано у співпраці з британськими організаціями та митцями. Але піком такої промоції буде концерт Джамали QIRIM, – поділилася Джапарова.

Джапарова додає, Україна на Євробаченні 2023 хоче розповісти, за що бореться і чому, оскільки важливо говорити про складні сторінки, які ми переживаємо, але не з точки розпачу, а з тієї точки, що ми сильна і гідна нація.