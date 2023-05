Мальту на Євробаченні 2023 представить попгурт The Busker. На міжнародному 67-му пісенному конкурсі колектив виконає пісню Dance (Our Own Party).

Про що пісня Dance (Our Own Party) та що відомо про її виконавців – далі в матеріалі Фактів ICTV.

The Busker утворилися в жовтні 2012 року. Спершу колектив складався зі співака та гітариста Даріо Дженовезе і перкусіоніста Жана Поля Борга.

Через два роки до групи приєдналися басист і клавішник Девід Греч та саксофоніст Шон Мікен. Гурт черпає натхнення з поп-груп 1960-х років: The Beatles та The Beach Boys.

Wait now, can you speak up

It’s a little bit loud

I’m a little bit lost, oh

Fogged up

Might be the drinks

Or the social tease of anxiety

The tension

I’m getting

The faces I drew on

I can’t focus

Should’ve known this

When the tik gets toking I’m gone

I feel better

In my sweater

I got my stereo

I’ll play you songs you know

But hey, wait

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

It’s on

Yeah, we go outside

Take the very first ride

Try to save our night

If you’re keen

I got some indoor shoes

I can offer you

Get you in the groove

The tension is lifting

Another moment would’ve been too much

It’s the real me

Our own party

Our own party

(Our own party, oh)

I feel better

In my sweater

Gaga Radio

Is this the song you know?

But hey, wait

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

I feel better

In my sweater

Gaga Radio

Is this the song you know?

But hey

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?