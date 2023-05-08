Мальту на Євробаченні 2023 представить попгурт The Busker. На міжнародному 67-му пісенному конкурсі колектив виконає пісню Dance (Our Own Party).

Про що пісня Dance (Our Own Party) та що відомо про її виконавців – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про попгурт The Busker

The Busker утворилися в жовтні 2012 року. Спершу колектив складався зі співака та гітариста Даріо Дженовезе і перкусіоніста Жана Поля Борга.

Через два роки до групи приєдналися басист і клавішник Девід Греч та саксофоніст Шон Мікен. Гурт черпає натхнення з поп-груп 1960-х років: The Beatles та The Beach Boys.

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Текст пісні Dance (Our Own Party)

Wait now, can you speak up

It’s a little bit loud

I’m a little bit lost, oh

Fogged up

Might be the drinks

Or the social tease of anxiety The tension

I’m getting

The faces I drew on

I can’t focus

Should’ve known this

When the tik gets toking I’m gone I feel better

In my sweater

I got my stereo

I’ll play you songs you know But hey, wait

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance? It’s on

Yeah, we go outside

Take the very first ride

Try to save our night

If you’re keen

I got some indoor shoes

I can offer you

Get you in the groove The tension is lifting

Another moment would’ve been too much

It’s the real me

Our own party

Our own party

(Our own party, oh) I feel better

In my sweater

Gaga Radio

Is this the song you know? But hey, wait

What you say? Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance? I feel better

In my sweater

Gaga Radio

Is this the song you know? But hey

What you say? Do you want to dance?

Do you want to dance? Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Переклад пісні The Busker – Dance (Our Own Party) Зачекай хвилинку, Ти можеш говорити трохи голосніше? Я трохи заблукав, о Затуманений Можливо, вся справа у випивці або проблемах з соціалізацією Напруга, яку я відчуваю Обличчя, які я малював Я не можу зосередитися, ти це розумієш Коли все це стало погано, і я пішов Я почуваюся краще у своєму светрі У мене є стерео, я вмикаю пісні, які ти знаєш Але, зачекай, що ти кажеш? Хочеш танцювати? Хочеш танцювати? Хочеш танцювати? Хочеш танцювати? Це все І я йду на двір, аби спробувати І я зроблю цю ніч Якщо цікаво, то в мене є домашнє взуття Я можу показати і запропонувати відчути ритм зі мною Напруга спадає Ще один момент І було б занадто Це реальний я і моя вечірка Наша власна вечірка Наша власна вечірка (ох) Я почуваюся краще у своєму светрі У мене є стерео, я вмикаю пісні, які ти знаєш Але, зачекай, що ти кажеш? Хочеш танцювати? Хочеш танцювати? Хочеш танцювати? Хочеш танцювати? Танцювати Танцювати Танцювати Танцювати Танцювати Раз, два, три, чотири Я почуваюся краще у своєму светрі У мене є стерео, я вмикаю пісні, які ти знаєш Але, зачекай, що ти кажеш? Ти хочеш танцювати? Ти хочеш танцювати? Ти хочеш танцювати? Ти хочеш танцювати? Ти хочеш танцювати? Про що пісня The Busker – Dance (Our Own Party) Пісня Dance (Our Own Party), з якою The Busker перемогли в мальтійському нацвідборі на Євробачення 2023, розповідає про соціальну тривогу та, зокрема, бажання піти з вечірки, щоб провести час з друзями в більш комфортній обстановці.

Рядки “Я не можу зосередитися, ти це розумієш/Коли все це стало погано, і я пішов/Я почуваюся краще у своєму светрі/У мене є стерео, я вмикаю пісні, які ти знаєш” вказують на проблеми з соціалізацією та бажанням людини закритися від шумного світу й провести час у комфортній обстановці.