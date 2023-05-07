Євробачення 2023 офіційно відкривають у Ліверпулі 7 травня. Церемонія розпочнеться із проходження Бірюзовою доріжкою.

37 учасників Євробачення, серед яких представники України гурт Tvorchi, символічно зайдуть у приміщення ліверпульського Сент-Джордж-Холлу.

Стежити за відкриттям Євробачення 2023 можна онлайн – церемонію транслює офіційний канал конкурсу в YouTube.

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення традиційно проводять у травні. Цього року перший і другий півфінали пройдуть 9 та 11 травня, а фінал Євробачення – 13 травня.

Після минулорічної перемоги гурту Kalush Orchestra в Турині Євробачення 2023 мало пройти в Україні. Однак зважаючи на повномасштабну війну, організатори вирішили провести конкурс у безпечному місці. Велика Британія погодилася провести Євробачення від імені України.

Девізом Євробачення 2023 стало гасло United by Music (Об’єднані музикою). На логотипі цьогорічного конкурсу зображено серця у кольорах прапорів України та Великої Британії, які б’ються в унісон.

Україна як переможниця Євробачення 2022 автоматично потрапила у фінал разом із країнами-засновницями – Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією. Вже відомо, що гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel виступить 13 травня під номером 19.