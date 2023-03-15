Шеф-кухар Євген Клопотенко може приготувати для вас смачні українські страви, серед яких і його авторський популярний борщ. Для цього необхідно виграти з ним вечерю, яка стала лотом на аукціоні в Лондоні.

Уже 30 березня на Netflix покажуть документальний український фільм Борщ. Секретний інгредієнт із Євгеном Клопотенком. Але незадовго до прем’єри, а саме 23 березня, кулінар відвідає благодійний аукціон Auction & Dinner for Ukraine в Лондоні, де разом із відомим британським шеф-кухарем Генрі Брозі створить смак автентичної української кухні.

Шеф-кухар обіцяє завітати в гості до однієї з родин, яка задонатить на аукціоні найбільшу суму на благодійність для України. Під час такої приватної вечері Клопотенко приготує українські страви.

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Таким чином, у когось із британців є можливість не просто допомогти українцям, а й скуштувати традиційну для України страву борщ, яку визнали об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО.

Варто зазначити, що вечір Auction & Dinner for Ukraine збиратиме життєво необхідні кошти для дитячої лікарні в Дніпрі, яка працює цілодобово як головний центр медичної допомоги для всієї області та приймає постраждалих зі Сходу України.

Британська благодійна організація Ukraine Charity заснована у 2007 році українцями-волонтерами в Лондоні. Smart Media Aid – заснована консультантом Національної служби охорони здоров’я, а нині волонтером, Іриною Рибінкіною.

Фото: Євген Клопотенко