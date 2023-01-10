Зірка Щоденників вампіра Єн Сомерголдер та акторка Ніккі Рід чекають на другу дитину.

Радісною новиною Ніккі поділилася у своєму Instagram, оприлюднивши фото з донькою Боді на руках, продемонструвавши кругленький животик.

Зірка Сутінків зізналася, що багато років мріяла і молилася про цей момент.

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– 2023 рік відзначає життя… Стільки кохання. Який подарунок. Як ви всі знаєте, у мене дуже суворі кордони у соціальних мережах, особливо коли йдеться про дітей і про те, що я обираю, щоб виставляти у світ. Дякую, що ви поважаєте це і надсилаєте позитив, доброту та любов. Деякі речі надто хороші, щоб ними не поділитися, – написала під фото Рід.

Єн також прокоментував вагітність дружини, опублікувавши аналогічний знімок і подякувавши Ніккі за можливість стати батьком вдруге.

– Із самого дитинства я мріяв мати велику родину. Дякую тобі, Ніккі, що подарувала мені цей подарунок. Другий раунд розпочинається! Дякую, дякую цій неймовірній людині за дар життя та кохання, за те, що ти найнеймовірніша мама і так багато працюєш, щоб втілити мрії в реальність, – написав Сомерголдер.

Він додав, що цей знімок – його рук справа і коли він його робив, то не міг повірити, що справді бачить це через об’єктив.

Ніккі Рід та Єн Сомерголдер одружилися в 2015 році. У 2017 в пари народилася донька.