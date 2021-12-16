Королева Єлизавета II скасувала передріздвяний сімейний обід. Причина такого рішення – запобіжні заходи через сплеск випадків захворювання на Covid-19 у Сполученому Королівстві.

Обід може поставити під загрозу багатьох людей, тому його скасування несе попереджувальний характер. Рішення було ухвалене після попередження головного лікаря Англії про поширення штаму Омікрон. Він закликав людей бути обережними, щоб зберегти своє здоров’я на Різдво.

Професор Кріс Вітті зазначив, що люди повинні розставляти пріоритети в тому, що для них важливо, розглядаючи можливість відвідування вечірок та інших заходів у період Різдва.

За словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адханома Гебреєсуса, штам Омікрон поширюється набагато швидше, ніж Дельта.

На тлі цього королева Єлизавета II вирішила, що передріздвяний сімейний обід краще скасувати, оскільки це може поставити під загрозу здоров’я всіх, хто буде на ньому присутній.

Раніше у Віндзорському замку встановили шестиметрову ялинку. Найбільше різдвяне дерево встановлено у Георгіївському залі замку. В інших залах ялинки вже меншого розміру.

На головному дереві красуються гірлянди та іграшки золотого та червоного відтінків. Верхівка прикрашена лялькою, яка, найімовірніше, символізує саму королеву.