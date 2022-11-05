Учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 на СТБ Анастасія Анісімова розповіла, як влаштувала своє життя після виходу з проєкту. Дівчина покинула реаліті після першого побачення з головним героєм Алексом Топольським, і в Instagram розповіла про своє життя після участі.

Як виявилося, дівчина вийшла заміж і вдруге стала мамою, хоч і пройшла складним шляхом.

– Було дуже складно – перед побаченням я дуже захворіла, і хотілося лише додому під крапельницю. Для мене проєкт закінчився у жовтні, а вже у грудні я завагітніла, – розповіла подробиці Анастасія.

Учасниця Холостяк 12 зізналася, що познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком ще у серпні минулого року, і до знімання у проєкті підтримувала з ним дружні стосунки.

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Мати двох дітей зізналася, що дізналася більше про свої бажання лише після виходу з реаліті.

– У нас вийшла чудова родина із двома доньками. Після слів Алекса я зрозуміла, хто мені потрібний, – заявила Анісімова.

Дівчина також подякувала холостяку за ті слова, які відкрили їй очі на багато речей.

– Я виграла найголовніший приз. Мій холостяк, моє серце і найцінніший приз – наша дитина. Історія нашого кохання почалася саме завдяки холостяку. І Алексу є за що дякувати, – зізналася учасниця.

Новий обранець став для неї вже третім чоловіком.

Відомо, що 4 листопада відбувся другий випуск романтичного реаліті Холостяк. Учасниці активно долучилися до боротьби за серце головного героя – бізнесмена Алекса Топольського. Відомо, що головний герой попрощався одразу із шістьма дівчатами.