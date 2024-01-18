Британська академія кінематографічного і телевізійного мистецтва оголосила список претендентів на премію BAFTA 2024. У картини Оппенгеймер найбільше номінацій – 13 шансів отримати нагороду.

BAFTA 2024: опубліковано список номінантів

Так, Оппенгеймер змагатиметься за перемогу в категоріях найкращого фільму, режисури, головної чоловічої ролі та актора другого плану. Головну роль у картині зіграв Кілліан Мерфі, і це може бути його перша премія BAFTA.

Одразу за ним за кількістю номінацій – фільм Бідолахи, який потрапив до списків аж 11 разів.

Зараз дивляться

Так, список головних номінантів BAFTA 2024 виглядає наступним чином:

Найкращий фільм

Анатомія падіння;

Залишені;

Вбивці квіткової повні;

Оппенгеймер;

Бідолахи.

Найкращий режисер

Ендрю Гейґ;

Жюстін Тріє;

Александр Пейн;

Бредлі Купер;

Крістофер Нолан;

Джонатан Глейзер.

Найкращий актор

Бредлі Купер;

Колман Домінго;

Пол Джаматті;

Баррі Кеоган;

Кілліан Мерфі;

Тео Ю.

Найкраща акторка

Фентейжа Барріно;

Сандра Гюллер;

Кері Малліган;

Вівіан Опара;

Марго Роббі;

Емма Стоун.

Найкращий оригінальний сценарій

Анатомія падіння;

Барбі;

Залишені;

Маестро;

Минулі життя.

Найкращий адаптований сценарій

Ми всі чужі;

Американське чтиво;

Оппенгеймер;

Бідолахи;

Зона інтересу.

Повний список номінацій можна переглянути на сайті BAFTA.

Українські картини також нерідко стають номінатами на престижні кінопремії. Приміром, фільм 20 днів у Маріуполі продовжує перегони за Оскаром 2024. Картина потрапила до списку фільмів, які можуть бути номіновані.