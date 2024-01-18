Британська академія кінематографічного і телевізійного мистецтва оголосила список претендентів на премію BAFTA 2024. У картини Оппенгеймер найбільше номінацій – 13 шансів отримати нагороду.
BAFTA 2024: опубліковано список номінантів
Так, Оппенгеймер змагатиметься за перемогу в категоріях найкращого фільму, режисури, головної чоловічої ролі та актора другого плану. Головну роль у картині зіграв Кілліан Мерфі, і це може бути його перша премія BAFTA.
Одразу за ним за кількістю номінацій – фільм Бідолахи, який потрапив до списків аж 11 разів.
Так, список головних номінантів BAFTA 2024 виглядає наступним чином:
Найкращий фільм
- Анатомія падіння;
- Залишені;
- Вбивці квіткової повні;
- Оппенгеймер;
- Бідолахи.
Найкращий режисер
- Ендрю Гейґ;
- Жюстін Тріє;
- Александр Пейн;
- Бредлі Купер;
- Крістофер Нолан;
- Джонатан Глейзер.
Найкращий актор
- Бредлі Купер;
- Колман Домінго;
- Пол Джаматті;
- Баррі Кеоган;
- Кілліан Мерфі;
- Тео Ю.
Найкраща акторка
- Фентейжа Барріно;
- Сандра Гюллер;
- Кері Малліган;
- Вівіан Опара;
- Марго Роббі;
- Емма Стоун.
Найкращий оригінальний сценарій
- Анатомія падіння;
- Барбі;
- Залишені;
- Маестро;
- Минулі життя.
Найкращий адаптований сценарій
- Ми всі чужі;
- Американське чтиво;
- Оппенгеймер;
- Бідолахи;
- Зона інтересу.
Повний список номінацій можна переглянути на сайті BAFTA.
Українські картини також нерідко стають номінатами на престижні кінопремії. Приміром, фільм 20 днів у Маріуполі продовжує перегони за Оскаром 2024. Картина потрапила до списку фільмів, які можуть бути номіновані.