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Є явні фаворити: опубліковано список номінантів на BAFTA 2024

18 Січня 2024, 16:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
BAFTA
Джерело: Getty Images

Британська академія кінематографічного і телевізійного мистецтва оголосила список претендентів на премію BAFTA 2024. У картини Оппенгеймер найбільше номінацій – 13 шансів отримати нагороду.

BAFTA 2024: опубліковано список номінантів

Так, Оппенгеймер змагатиметься за перемогу в категоріях найкращого фільму, режисури, головної чоловічої ролі та актора другого плану. Головну роль у картині зіграв Кілліан Мерфі, і це може бути його перша премія BAFTA.

Одразу за ним за кількістю номінацій – фільм Бідолахи, який потрапив до списків аж 11 разів.

Зараз дивляться

Так, список головних номінантів BAFTA 2024 виглядає наступним чином:

Найкращий фільм

  • Анатомія падіння;
  • Залишені;
  • Вбивці квіткової повні;
  • Оппенгеймер;
  • Бідолахи.

Найкращий режисер

  • Ендрю Гейґ;
  • Жюстін Тріє;
  • Александр Пейн;
  • Бредлі Купер;
  • Крістофер Нолан;
  • Джонатан Глейзер.

Найкращий актор

  • Бредлі Купер;
  • Колман Домінго;
  • Пол Джаматті;
  • Баррі Кеоган;
  • Кілліан Мерфі;
  • Тео Ю.

Найкраща акторка

  • Фентейжа Барріно;
  • Сандра Гюллер;
  • Кері Малліган;
  • Вівіан Опара;
  • Марго Роббі;
  • Емма Стоун.

Найкращий оригінальний сценарій

  • Анатомія падіння;
  • Барбі;
  • Залишені;
  • Маестро;
  • Минулі життя.

Найкращий адаптований сценарій

  • Ми всі чужі;
  • Американське чтиво;
  • Оппенгеймер;
  • Бідолахи;
  • Зона інтересу.

Повний список номінацій можна переглянути на сайті BAFTA.

Українські картини також нерідко стають номінатами на престижні кінопремії. Приміром, фільм 20 днів у Маріуполі продовжує перегони за Оскаром 2024. Картина потрапила до списку фільмів, які можуть бути номіновані.

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