Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що зараз одружений вдруге.

Так, Буданов сказав, що перший шлюб уклав у 2009 році, проте тривав він недовго. З другою дружиною Маріанною глава ГУР одружився вже 2013 року.

– Перший раз у 2009 році. Потім був розлучений. Ну, бачите, значить, є ще якісь таємниці… До речі, кілька днів тому був ювілей – 10 років. Перший ювілей, – поділився Буданов.

Також він зізнався, що дружина — єдина людина, яку він слухається. Так, наприклад, Маріанна забороняє пити голові ГУР деякі напої, які допомагали б йому зберігати енергію, адже, за словами Кирила, йому найкраще думається о 4-5 ранку.

– Я навіть кави не п’ю. Кава мені не подобається, тут немає якось секрету особливого. А решта… Енергетики? Дружина не дозволяє. Каже: Серце посадиш, – сказав Буданов.

Про Маріанну мало що відомо, оскільки вона не веде соцмережі. За освітою дружина Буданова психолог.

До речі, нещодавно Буданов розповів, що дружина живе зараз разом із ним у кабінеті, сказавши, що його щастя завжди поруч із ним.

Фото: Головне управління розвідки МО України