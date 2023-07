Австралійська та американська акторка Ніколь Кідман розкрила секрет успішного шлюбу зі співаком Кітом Урбаном. Разом вони з 2005 року.

За словами Кідман, у них є правило, яке допомагає зберігати міцні стосунки протягом стількох років. Про це акторка розповіла в подкасті Something To Talk About.

Як вона зізналася, вони просто розмовляють у будь-якій ситуації і ніколи не пишуть одне одному повідомлення. На початку стосунків Кіт намагався зламати це правило, проте Кідман ігнорувала СМС від нього.

– Ми ніколи не пишемо одне одному, ти в це повіриш? Ми так і почали – я подумала: Якщо хочеш зв’язатися зі мною, подзвони мені. Якщо ти справді хочеш зловити мене, ти маєш мені зателефонувати, – згадує Ніколь.

Акторка справді вірить, що це правило працює, а тому їхній союз міцний.

Нагадаємо, Ніколь Кідман 11 років була у шлюбі з актором Томом Крузом, з яким вони розлучилися в 2001 році. У 2005-му вона познайомилася з Кітом Урбаном, вже наступного року пара одружилася. У них є дві доньки.