Багатодітна мама та адвокатка Інна Мірошниченко на прохання підписників розкрила свій зріст та вагу. При цьому вона зауважила, що цифри для неї не є важливими.

Скільки важить Інна Мірошниченко

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка влаштувала в сториз традиційну рубрику Запитання-відповідь та зізналася, що її зріст складає 157 см, а вага коливається протягом року від 47 до 52 кг.

– Стрес (навіть позитивний, типу усиновила дитину чи почала новий крутий проєкт) і я худну, – поділилася багатодітна мама.

Інна додала, що за умови стабільних походів до спортзалу, її вага збільшується. Варто ж перейти на домашні тренування – знову знижується. Зараз блогерка важить 50 кг і вважає, що цифри не мають значення.

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– Важливо розуміти, якщо тіло здорове, то воно прекрасне в будь-якому стані. Просто у мене є джинси на 47, а є на 52 , – уточнила Інна Мірошниченко.

Якось багатодітна мама вже розповідала, як піклується про себе. Зокрема Інна приділяє увагу тому, що їсть, якою косметикою користується та який одяг та взуття носить.