Пишні, яскраві, блискучі та відверті. На червоній доріжці Венеційського кінофестивалю 2021 світові зірки вражають нарядами. Очевидно, артисти скучили по світським заходам, тому вбралися шикарно.

Dolce&Gabbana, Chanel, Versace – далеко не весь перелік будинків моди, в нарядах яких кінозірки вражають публіку на червоній доріжці у Венеції. Схоже, в карантин деякі зірки так засиділися вдома, що вирішили продемонструвати весь свій гардероб.

Голлівудська зірка Пенелопа Крус спочатку з’явилася на червоній доріжці в пишній чорно-білій сукні, а потім уже – в чисто білій, вишитій намистинками. Обидва наряди акторки від Chanel.

Британська акторка Гелен Міррен дефілювала в блискучій блакитній сукні від Dolce&Gabbana.

76-річна Міррен не побоялася наряду зі шлейфом, хоч і трохи заплуталася на червоній доріжці. В той час як Ізабель Юппер обрала стримані кольори від Armani. В сукні з принтом, схожим на рибну луску, вона здавалася русалкою – так жартували в пресі. А ось хто вражав розрізами та декольте – це Синтія Еріво. Її сукня від Versace.

Відвертими вирізами з нею могла конкурувати хіба що бразильська акторка і модель Адріана Ліма.

Увагу публіки привертав і Антоніо Бандерас зі своєю дівчиною Ніколь Кемпелен. Пара прибула на фестиваль у масках, оскільки взимку 60-річний Бандерас важко перехворів на Covid-19. І саме після цього почав закликати всіх не ігнорувати засобів захисту. Тому публіка більше цікавилася видом актора після хвороби.

Кінофестиваль у Венеції триватиме до 11 вересня. Там представлять і три українські стрічки, одна з яких Олега Сенцова. Варто зазначити, що в мережі вже з’явився трейлер фільму Носоріг – дивіться на Фактах ICTV.