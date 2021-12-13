Вийшов перший тизер українського фільму Мій юний принц. Анонс стрічки викликав бурхливу реакцію, зокрема з боку депутатів, які збирали підписи проти держфінансування картини, оскільки в ній представлені ЛГБТ-персонажі.

У тизері представлена ​​яскрава візуалізація, незвичайні локації, а також показані деякі головні герої – підліток-бунтар Поль, його мати Софія та уривком, очевидно, Антуан.

17-річний Поль веде розгульне життя, живе в шикарному будинку і відчуває сексуальний потяг до своєї матері, проте його життя зміниться після того, як він зустріне Антуана. Між юнаками зав’яжуться стосунки. Проте ця історія закінчиться трагедією – вбивством.

Головні ролі зіграють Петро Ніневський, Вікторія Литвиненко, Євген Лісничий, Ксенія Жданова, Анастасія Пустовіт та інші.

Режисером фільму Мій юний принц став Хачатур Василян, продюсером – Олексій Гладушевський.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Гладушевський розповів, що погані відгуки про Мого юного принца він отримував лише від псевдоконсерваторів, а ось творчі люди та молодь відгукнулися позитивно.

Незважаючи на те, що картину Мій юний принц називають першим ЛГБТ-фільмом в Україні, Олексій зазначає, що стрічка не про це, а про стосунки, зокрема в родині.

Нагадаємо, що в жовтні на сайті президента України з’явилася петиція, в якій автор вимагає відмінити фінансування фільму. Проте вона не зібрала потрібної кількості голосів.

Раніше повідомлялося, що зйомки стрічки стартують у травні 2022 року, а прем’єра запланована на липень.