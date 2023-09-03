Щоб продукти зберігалися в холодильнику протягом тривалого часу, потрібен оптимальний режим усередині нього. Яку краще ставити температуру в холодильнику – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як регулювати температуру в холодильнику

Зазвичай у холодильниках є спеціальний регулятор температури. Якщо ви хочете збільшити холод, то потрібно обертати його за годинниковою стрілкою, якщо зменшити – проти годинникової. Таким чином ви зможете виставити температуру в холодильнику.

Значення на ручці регулятора не демонструють температуру в градусах Цельсія, це порядковий номер положення. Вони показують, у якому положенні регулятора холод буде більшим, а в якому меншим. Зазвичай шкала регулювання холоду має показники від 1 до 7.

Яку краще ставити температуру в холодильнику

Для холодильників є загальноприйняті показники температури, які не залежать від марки техніки і є актуальними для LG, Samsung, Bosch, Whirlpool та інших. Так, оптимальний показник для холодильної камери варіюється в межах +3 до +5° C.

Крім того, можна відрегулювати температуру від 2 до 6 градусів. Але пам’ятайте, що оптимальне значення становить +5°C. Що стосується морозильної камери, то тут середній показник -18°C.

Крім того, розміщуючи продукти, не забувайте, що найтепліше місце в холодильнику – це полиці на дверцятах. На відміну від температури всередині камери (2-5 градусів), тут показники можуть досягати 8-10 градусів. Цей відсік чудово підійде для зберігання напоїв і соусів.

Найхолодніше ж місце знаходиться біля стінки морозильної камери – воно підходить для м’яса, риби, напівфабрикатів. Середні полиці ідеальні для зберігання молочних, ковбасних виробів, сирів.

Також у холодильниках нового покоління є так звана зона свіжості, де температура підтримується на рівні 0 градусів Цельсія, а рівень вологості становить 90%. Такий температурний режим сприяє уповільненню розмноження патогенних мікроорганізмів.

Цей відсік, розташований здебільшого над нижньою висувною полицею, над овочами, чудово підходить для зберігання швидкопсувних продуктів, таких як м’ясо, риба, зелень.

Наголосимо, що зазначені вище цифри – це середні показники для холодильників. Але на регулювання градусів усередині агрегата також впливає пора року. Далі розберемося, яку краще ставити температуру в холодильнику в теплі та холодні періоди.

Яку краще ставити температуру в холодильнику влітку та взимку

На температуру всередині холодильної та морозильної камери впливає багато чинників – як часто ви відкриваєте холодильник, наповненість його продуктами та температура за вікном. І хоча загальноприйнятих норм для температурного режиму влітку немає, все ж більшість пабликів радять повернути ручку регулятора на одну поділку у бік збільшення холоду.

Це створить оптимальні умови для зберігання продуктів у літні місяці. Але пам’ятайте, що такий температурний режим змусить холодильник працювати сильніше, що може призвести до скорочення часу його експлуатації.

Для морозильної камери оптимально буде виставити -18°С. -24°С потрібно тільки для режиму швидкого заморожування.

В іншому особливості експлуатації холодильника влітку і взимку практично нічим не відрізняються.

Чи правильно виставлена температура в холодильнику

Існують деякі ознаки, які свідчать про те, що температурний режим у холодильнику виставлено неправильно. І перша – продукти в основній камері підмерзають повністю або частково заморожуються. Наступними показниками неправильно виставленої температури є танення льоду навіть у морозилці та конденсат на стінках холодильника.

Крім того, якщо витягнуті продукти здаються теплими або страви псуються вже наступного дня, варто підкрутити температурний режим відповідно до порад вище.

Переконатися в тому, що холодильник підтримує заданий режим, можна за допомогою термометра.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як утримати холод у холодильнику.