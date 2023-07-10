Старша донька співачки Олі Полякової Марія знову нарвалася на критику за фото. На знімках вона постала зі своїм коханим Артуром.
На одному кадрі Маша цілується з бойфрендом, на іншому – показує непристойний жест, середній палець.
Не всі підписники оцінили фотографії пари, а тому почали критикувати доньку Полякової. Деякі ж все таки підтримали Машу, пожартувавши, що той жест вони показують президенту РФ.
- Маша дуже невпевнена в собі особа, якщо постить такі фото.
- Та це Путіну на другій фотці, заспокойтеся.
- Культурна дівчинка. Вихована.
- Жах. Навіщо показувати таке пальцем? Це виходить нам показує, хто фото дивиться? Якось некрасиво.
- Ті, хто пише, що дівчина невихована, нехай покажуть своїх вихованих.
- Засуньте собі ці пальці в одне місце. Яблуня від яблуні далеко не падає, це факт.
- Як некрасиво, – пишуть у коментарях під фото.
Варто зазначити, що Марія нерідко наривається на хейт. Іноді Оля Полякова заступається за свою доньку, кажучи, що завжди знайдуться критики, а тому просить її не слухати нікого і бути собою.
Фото: Маша Полякова