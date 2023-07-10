Старша донька співачки Олі Полякової Марія знову нарвалася на критику за фото. На знімках вона постала зі своїм коханим Артуром.

На одному кадрі Маша цілується з бойфрендом, на іншому – показує непристойний жест, середній палець.

Не всі підписники оцінили фотографії пари, а тому почали критикувати доньку Полякової. Деякі ж все таки підтримали Машу, пожартувавши, що той жест вони показують президенту РФ.

Маша дуже невпевнена в собі особа, якщо постить такі фото.

Та це Путіну на другій фотці, заспокойтеся.

Культурна дівчинка. Вихована.

Жах. Навіщо показувати таке пальцем? Це виходить нам показує, хто фото дивиться? Якось некрасиво.

Ті, хто пише, що дівчина невихована, нехай покажуть своїх вихованих.

Засуньте собі ці пальці в одне місце. Яблуня від яблуні далеко не падає, це факт.

Як некрасиво, – пишуть у коментарях під фото.

Варто зазначити, що Марія нерідко наривається на хейт. Іноді Оля Полякова заступається за свою доньку, кажучи, що завжди знайдуться критики, а тому просить її не слухати нікого і бути собою.

Фото: Маша Полякова