Мода має властивість постійно змінюватися, а тому варто час від часу слідкувати за нею, щоб завжди залишатись у тренді. Але якщо одними речами варто поповнювати свій літній гардероб, то від дечого краще позбутись.
Які шорти не можна носити влітку 2023 – читайте в матеріалі.
Які шорти не можна носити влітку 2023
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Зараз дивляться
Стилісти все частіше говорять про те, що антитренди – штука нетривала, і потрібно обирати речі по особистих вподобаннях та зручності, а не тільки фокусуючись на модних віяннях. Однак є шорти, які вважаються застарілими влітку 2023. До них відносяться:
- занадто короткі шорти;
- велосипедки;
- шорти зі шкіри;
- джинсові дуже затерті шорти, або деталі з шипами, рвані шорти;
- шорти, які нагадують спідниці (в народі їх називають шорти-спідниця).
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Які шорти можна носити влітку 2023: модні тренди
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Стиліст Яніна Капішина виділяє основні тренди сезону:
- Прозорість. Тільки та, яка підходить вам по всіх параметрах: кількість та цупкість. Це може бути смужка на шортах або деталі.
- Максі. Як на мене, це дуже жіночно. Можна обирати довгі шорти, які закривають коліна.
- Торочки. Вони будуть актуальними не тільки на шортах та штанах, а й на сумках, сукнях, прикрасах та сорочках.
- Сітловідбивальні елементи. Наприклад, металік або космос.
- Тотал денім. Сюди можна віднести й мілітарі, сафарі. Потрібно розуміти, що події у світі незмінно відбиваються й на світі моди. Тому сміливо носимо карго, шорти, куртки, жилети, тренчі. І все оце – разом.
- Шорти-бермуди в однотонних відтінках.
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