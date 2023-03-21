Мода має властивість постійно змінюватися, а тому варто час від часу слідкувати за нею, щоб завжди залишатись у тренді. Але якщо одними речами варто поповнювати свій літній гардероб, то від дечого краще позбутись.

Які шорти не можна носити влітку 2023 – читайте в матеріалі.

Які шорти не можна носити влітку 2023

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Стилісти все частіше говорять про те, що антитренди – штука нетривала, і потрібно обирати речі по особистих вподобаннях та зручності, а не тільки фокусуючись на модних віяннях. Однак є шорти, які вважаються застарілими влітку 2023. До них відносяться:

занадто короткі шорти;

велосипедки;

шорти зі шкіри;

джинсові дуже затерті шорти, або деталі з шипами, рвані шорти;

шорти, які нагадують спідниці (в народі їх називають шорти-спідниця).

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Які шорти можна носити влітку 2023: модні тренди

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Стиліст Яніна Капішина виділяє основні тренди сезону:

Прозорість. Тільки та, яка підходить вам по всіх параметрах: кількість та цупкість. Це може бути смужка на шортах або деталі. Максі. Як на мене, це дуже жіночно. Можна обирати довгі шорти, які закривають коліна. Торочки. Вони будуть актуальними не тільки на шортах та штанах, а й на сумках, сукнях, прикрасах та сорочках. Сітловідбивальні елементи. Наприклад, металік або космос. Тотал денім. Сюди можна віднести й мілітарі, сафарі. Потрібно розуміти, що події у світі незмінно відбиваються й на світі моди. Тому сміливо носимо карго, шорти, куртки, жилети, тренчі. І все оце – разом. Шорти-бермуди в однотонних відтінках.