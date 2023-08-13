Співачка Анастасія Приходько розповіла про спілкування з матір’ю, з якою не підтримувала зв’язок близько трьох років.

Зараз, каже, інколи спілкуються, вона може їй зателефонувати, оскільки душа не спокійна під час війни.

– Дуже багато мені порад давали й іншого. Але я ж узагалі нікого не слухаю. Думаю, нічого в мене не впаде, якщо я просто запитаю, як справи, самопочуття. Коротко, не з розмахом. Мама ж, мама, ну, яка є, але моя мама, – зазначила Приходько.

Додає, під час війни сварки в родині недоречні.

Нагадаємо, ще у вересні 2021 року Анастасія Приходько зізналася, що вже два роки не спілкується зі своєю мамою та рідним братом. Причина конфлікту невідома, проте співачка сказала, що це була зрада.

Під час повномасштабної війни Приходько вже налагоджувала контакт із матір’ю, коли та на початку написала їй. Тоді Настя сказала, що за все її пробачила, проте незабаром між ними знову виник конфлікт.