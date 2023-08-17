Як накрутити волосся на колготки

У житті так стається, що під рукою немає плойки чи бігуді, а розкішних кучерів різко вимагає душа. Не переймайтеся, адже є способи, які дозволять накрутити локони підручними речами, водночас не пошкодивши волосся.

Тим, як накрутити волосся на колготи або пасок від халата, з Фактами Life поділилася стиліст із зачісок Марина Сліпченко.

Стиліст наголошує, що спочатку варто подбати про правильну підготовку вашого волосся до локонів. Накручування потрібно робити на свіже, вимите волосся. Ба більше, маскою перед цим не можна користуватися, а ось кондиціонером можна.

– Перед тим, як робити локони на колготи або пасок від халату, волосся потрібно висушити на 90%, – зазначає Марина Сліпченко.

Як накрутити волосся на колготи чи пасок від халата:

Розділяємо волосся на дві частини. Беремо пасок та фіксуємо його на маківці крабиком, так щоб він звисав до вух і ніби розділяв волосся на дві половинки. Беремо першу частину волосся і вже її розділяємо на дві половини. Так одна частина лишиться біля обличчя, а інша – за ним. Накручуємо волосся хрест-навхрест. Тобто частину волосся, яка перед обличчям, ми перекручуємо навколо паска у бік потилиці, а ту, що за ним, навпаки, до лиця. На паску ви маєте отримати ніби хрест. І так, беручи пасма по 3-4 см, робите по черзі до самого низу. Наприкінці потрібно накручування зафіксувати м’якою резинкою. Це потрібно для того, щоб не передавлювати кінчики волосся. Інакше ваші локони матимуть неохайний вигляд.

– Краще це робити на ніч, тому що волосся краще зафіксується і локони добре триматимуться. Якщо ж ви це робите вдень, то після накручування потрібно близько 10 хв просушити його феном, а потім ще годину так проходити, – зазначає стиліст.