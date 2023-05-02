Українська співачка Камалія показала сімейний відпочинок на тлі заяв про розлучення. Сім’я вирушила в кінотеатр, щоб насолодитися новим мультфільмом і попкорном.

Відомо, що довгий час співачка не бачилася зі своїми доньками, адже була зайнята роботою, а діти навчалися. Уже після возз’єднання сім’я вирушила провести час у кінотеатрі за переглядом нового мультфільму.

– Новий спосіб відсвяткувати перший день травня – сімейний перегляд фільму про сантехніків Братів Супер Маріо. Як же я скучила за вами, – заявила Камалія.

На знімку можна помітити чоловіка Захура з дочками Арабеллою і Мірабеллою. Щоправда, Камалія на знімку не з’явилася, і шанувальники припустили, що дозвілля проводили без неї:

Камалія, Вас поруч не вистачає… Навіть Ваш чоловік без Вас якийсь тьмяний;

На фото тато такий гордий за дочок, Камалії не вистачає, але це ж тимчасово;

Сумні очі у дівчаток…

Незвично спостерігати за вашою сім’єю без вас.

Нагадаємо, що 13 квітня Камалія заявила про розлучення зі своїм чоловіком через понад 20 років шлюбу. Артистка додала, що вони й надалі виховуватимуть своїх доньок і зроблять усе, щоб вони були щасливими.

Втім, після заяви про розлучення, Камалія підігріла чутки про возз’єднання, адже вся сім’я часто проводить час разом.