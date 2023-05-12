Макс Барських презентував сингл Знайти себе та відеокліп, у якому проїхався центром Києва на коні.

У кліпі на трек Знайти себе є кадри з особистого архіва співака, відзняті на побутову камеру ще до початку повномасштабної війни, а також сучасні сцени, зроблені цієї весни. На відео Макс Барських плескається в океані, гуляє центром Києва і навіть приборкує коня.

Режисером відео став продюсер артиста Алан Бадоєв.

– Цю відеороботу ми присвятили Києву – незламній фортеці, яка вже майже півтора року є нездійсненною ціллю загарбників. Попри ракетні обстріли, блекаути, повітряні тривоги та нескінченні погрози це місто пульсує, його серце нестримно сповнене жагою до життя. І саме це життя ми намагалися підкреслити, – каже Бадоєв.

Шанувальникам новий сингл Макса Барських сподобався:

Неймовірно красива пісня! Як ковток свіжого повітря!

І від слів, і від голосу, і він кліпу такий потік потужної позитивної енергії!

Кліп незрівнянний! Справжній принц на коні!

Гарна пісня! Мабуть, буде на повторі ще не один раз!

Чудова пісня, чудовий кліп! Макс, ти крутий, так триматись на коні! Що сказати красень, козаче!

Дякую за пісню! Білий кінь дав надію на краще майбутнє! Багато українців зараз розгублені, і дуже важливо – знайти себе і бути щасливими! І я вірю, що це станеться!

До слова, на честь синглу Знайти себе таку ж назву отримав і всеукраїнський тур Макса Барських, який стартує вже 12 червня.