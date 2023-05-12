Макс Барських презентував сингл Знайти себе та відеокліп, у якому проїхався центром Києва на коні.
У кліпі на трек Знайти себе є кадри з особистого архіва співака, відзняті на побутову камеру ще до початку повномасштабної війни, а також сучасні сцени, зроблені цієї весни. На відео Макс Барських плескається в океані, гуляє центром Києва і навіть приборкує коня.
Режисером відео став продюсер артиста Алан Бадоєв.
– Цю відеороботу ми присвятили Києву – незламній фортеці, яка вже майже півтора року є нездійсненною ціллю загарбників. Попри ракетні обстріли, блекаути, повітряні тривоги та нескінченні погрози це місто пульсує, його серце нестримно сповнене жагою до життя. І саме це життя ми намагалися підкреслити, – каже Бадоєв.
Шанувальникам новий сингл Макса Барських сподобався:
- Неймовірно красива пісня! Як ковток свіжого повітря!
- І від слів, і від голосу, і він кліпу такий потік потужної позитивної енергії!
- Кліп незрівнянний! Справжній принц на коні!
- Гарна пісня! Мабуть, буде на повторі ще не один раз!
- Чудова пісня, чудовий кліп! Макс, ти крутий, так триматись на коні! Що сказати красень, козаче!
- Дякую за пісню! Білий кінь дав надію на краще майбутнє! Багато українців зараз розгублені, і дуже важливо – знайти себе і бути щасливими! І я вірю, що це станеться!
До слова, на честь синглу Знайти себе таку ж назву отримав і всеукраїнський тур Макса Барських, який стартує вже 12 червня.