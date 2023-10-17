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Фото Персони

Як дві краплі води: Меттью Перрі поділився рідкісним знімком зі своїм батьком

17 Жовтня 2023, 15:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Меттью Перрі
Джерело: Getty Images

Зірка серіалу Друзі Меттью Перрі поділився рідкісним знімком зі своїм батьком і здивував своєю схожістю.  Фото Меттью опублікував в Instagram, іронічно його підписавши.

– Ось я і мій батько Джон, в обох у руках по напою, – зазначив Перрі.

На знімку зірці серіалу Друзі 54 роки, а батькові – 82. Обидва чоловіки посміхаються і позують біля більярдного столу. На задньому тлі – диван із табличкою на стіні з написом Я забув, що я забув.

Примітно, що і батько Метью був актором – він знявся в кількох фільмах минулого століття і навіть встиг попрацювати з сином над картиною Дурні поспішають на побачення.

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Користувачі мережі оцінили спільне фото:

  • Могли б ви двоє бути ще симпатичнішими?
  • Дуже-дуже гарна фотографія. Метью, ти маєш чудовий вигляд.
  • Радий бачити, що у вас все добре. Залишайтеся сильними.
  • Люблю цих двох хлопців.

Нагадаємо, що минулої осені Меттью Перрі розповів про ненависть до Кіану Рівза у своїх нових мемуарах. Актор вказав, що відчуває презирство до зірки Матриці через смерть його друга Рівера Фенікса, який помер від передозування.

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