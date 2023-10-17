Зірка серіалу Друзі Меттью Перрі поділився рідкісним знімком зі своїм батьком і здивував своєю схожістю. Фото Меттью опублікував в Instagram, іронічно його підписавши.
– Ось я і мій батько Джон, в обох у руках по напою, – зазначив Перрі.
На знімку зірці серіалу Друзі 54 роки, а батькові – 82. Обидва чоловіки посміхаються і позують біля більярдного столу. На задньому тлі – диван із табличкою на стіні з написом Я забув, що я забув.
Примітно, що і батько Метью був актором – він знявся в кількох фільмах минулого століття і навіть встиг попрацювати з сином над картиною Дурні поспішають на побачення.
Користувачі мережі оцінили спільне фото:
- Могли б ви двоє бути ще симпатичнішими?
- Дуже-дуже гарна фотографія. Метью, ти маєш чудовий вигляд.
- Радий бачити, що у вас все добре. Залишайтеся сильними.
- Люблю цих двох хлопців.
Нагадаємо, що минулої осені Меттью Перрі розповів про ненависть до Кіану Рівза у своїх нових мемуарах. Актор вказав, що відчуває презирство до зірки Матриці через смерть його друга Рівера Фенікса, який помер від передозування.