Український мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) продовжує дивувати своїх шанувальників. Музикант показав стійку на голові в басейні.
В Instagram Дмитро опублікував серію фото, на яких постав у басейні з водою, стоячи на голові та руках. Знімки зроблено на Мальдівах, де наразі співак відпочиває разом із своєю родиною.
– Зустрічаємо китайський Новий рік спортивно! Отакі вправи роби, спина буде здорова, – підписав кадри артист.
Шанувальники Монатика оцінили його спортивні можливості, деякі взагалі зазначили, що не розуміють, як таке можливо.
- Гравітація? Ні, не чули.
- Ого, ось це сила духу та тіла в Діми, на таке не кожен здатний. Молодчина.
- Як таке можливо?
- Робитиму тепер!
- Морська зірочка.
- Класна вправа. 100% допомагає від болю в спині.
- Ні, ну стійка на голові, без рук, ще й під водою – це рівень, Дімо!
- До їжі вправи робити чи краще після?
- Якщо у травматологів додасться роботи, я думаю, знайдуть крайнього, – пишуть у коментарях Монатика.
Раніше Дмитро Монатик разом із дружиною показав парні татуювання. Закохані зробили малюнки на шиї, там зображений знак нескінченності.
У коментарях користувачі мережі засипали подружжя компліментами, зазначивши, що Ірина та Дмитро дуже надихають.