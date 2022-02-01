Український мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) продовжує дивувати своїх шанувальників. Музикант показав стійку на голові в басейні.

В Instagram Дмитро опублікував серію фото, на яких постав у басейні з водою, стоячи на голові та руках. Знімки зроблено на Мальдівах, де наразі співак відпочиває разом із своєю родиною.

– Зустрічаємо китайський Новий рік спортивно! Отакі вправи роби, спина буде здорова, – підписав кадри артист.

Шанувальники Монатика оцінили його спортивні можливості, деякі взагалі зазначили, що не розуміють, як таке можливо.

Гравітація? Ні, не чули.

Ого, ось це сила духу та тіла в Діми, на таке не кожен здатний. Молодчина.

Як таке можливо?

Робитиму тепер!

Морська зірочка.

Класна вправа. 100% допомагає від болю в спині.

Ні, ну стійка на голові, без рук, ще й під водою – це рівень, Дімо!

До їжі вправи робити чи краще після?

Якщо у травматологів додасться роботи, я думаю, знайдуть крайнього, – пишуть у коментарях Монатика.

Раніше Дмитро Монатик разом із дружиною показав парні татуювання. Закохані зробили малюнки на шиї, там зображений знак нескінченності.

У коментарях користувачі мережі засипали подружжя компліментами, зазначивши, що Ірина та Дмитро дуже надихають.