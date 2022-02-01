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Як це можливо? Monatik здивував стійкою на голові в басейні

1 Лютого 2022, 11:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Як це можливо? Monatik здивував стійкою на голові в басейні
Джерело: Monatik

Український мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) продовжує дивувати своїх шанувальників. Музикант показав стійку на голові в басейні.

В Instagram Дмитро опублікував серію фото, на яких постав у басейні з водою, стоячи на голові та руках. Знімки зроблено на Мальдівах, де наразі співак відпочиває разом із своєю родиною.

– Зустрічаємо китайський Новий рік спортивно! Отакі вправи роби, спина буде здорова, – підписав кадри артист.

Шанувальники Монатика оцінили його спортивні можливості, деякі взагалі зазначили, що не розуміють, як таке можливо.

  • Гравітація? Ні, не чули.
  • Ого, ось це сила духу та тіла в Діми, на таке не кожен здатний. Молодчина.
  • Як таке можливо?
  • Робитиму тепер!
  • Морська зірочка.
  • Класна вправа. 100% допомагає від болю в спині.
  • Ні, ну стійка на голові, без рук, ще й під водою – це рівень, Дімо!
  • До їжі вправи робити чи краще після?
  • Якщо у травматологів додасться роботи, я думаю, знайдуть крайнього, – пишуть у коментарях Монатика.
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Раніше Дмитро Монатик разом із дружиною показав парні татуювання. Закохані зробили малюнки на шиї, там зображений знак нескінченності.

У коментарях користувачі мережі засипали подружжя компліментами, зазначивши, що Ірина та Дмитро дуже надихають.

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Дмитро Монатик
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