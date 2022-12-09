У сьомому випуску Холостяка 2022 року проєкт залишила Ліза.

Дівчину засмутило останнє індивідуальне спілкування з Алексом Топольським на побаченні, і вона сама попросила її відпустити.

– Я відчула дистанцію і непорозуміння. Якоїсь миті я зрозуміла, що мені тут більше не місце. Я хотіла б попросити тебе мене відпустити, — сказала вона Холостяку у відеозверненні.

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На церемонії Алекс Топольський визнав, що був на побаченні різким і зробив боляче Лізі. Він вибачився перед дівчиною та відпустив її додому.

– Я розумію, що іноді своїми словами та вчинками відштовхую людей. Я намагаюся над цим працювати. Я зрозумів, що зробив тобі боляче своєю поведінкою, — сказав він.

Боротьбу за серце Холостяка продовжують Саша Мудра, Віка, Юля, Марина, Катя, Саша та Аліна.

Наступний тиждень Топольський проведе з дівчатами в зимових Карпатах.