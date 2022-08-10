Я забирав її золоту медаль: Олександр Педан про доньку-абітурієнтку

17-річна донька Олександра Педана, яка цьогоріч є абітурієнткою, лишається в Україні та вступатиме в український університет.

Раніше ведучий Нового каналу Олександр Педан зняв тревел-проєкт УніверCheck, у рамках якого разом із донькою Лерою їздив Україною з ревізією вишів. Втім війна змінила звичну процедуру, яку щороку проходять 11-класники.

– Випускного у доньки не було, Лерині однокласники роз’їхались. Я забирав її золоту медаль. Заїхав в школу, вчителі передавали вітання, були раді. Казали, що дочка заслужила цю медаль. А я дуже пишався цим. Розумію, що в дітей намагаються вкрасти дитинство, студентство. І нам потрібно зробити все, щоб швидше не тільки відвоювати країну, а і дати можливість їм вчитись офлайн. Зробити все таким безпечним, щоб вони повертались до навчання. Тому що зараз росте покоління дітей, які спочатку через Covid-19 були онлайн, тепер через орків. І вони не розуміють того смаку живого спілкування, соціалізації, – розповів Педан в інтерв’ю Слава+.

17-річна Лера твердо вирішила, що вступатиме в український університет.

Зараз дивляться

– У нас із Лерою була недовга розмова на цю тему. Я кажу: «Лер, ну що? Де вчимось?» А вона запитала, що я порадив би. Я відповів, що не хочу впливати. Мені потрібно, щоб вона почувала себе в безпеці. Але мені здається, що Лера теж opinion-лідер, і у свої 17 років також впливає на людей. Тож, треба подумати, бо за нею будуть дивитись. Вона є прикладом. І вкінці розмови вона сказала: «Я хочу вчитись в Україні», – каже телеведучий.