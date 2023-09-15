Маші Єфросиніній винесли вирок у суді Москви. Її заочно засудили до семи років колонії. Ведуча вже відреагувала на такі новини з країни-агресора.

В Instagram Маша посміялася над дикістю таких вироків, зазначивши, що добре вже колонія, але їй у РФ заборонили вести соцмережі.

Також вона задумалася над тим, чи знайдуться ще люди, які називають нас “братніми народами”, адже ми – дві паралельні реальності.

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– Боячись таких шизофренічно божевільних вироків, жодна медійна і звичайна людина в Росії не дістає із за**иці свого язика вже півтора року! Страх і віра у всесилля панівного режиму тотально хворої зал**и засадила по домівках більш ніж 100 млн людей, які бояться лайк поставити під чесним дописом, – висловилася Маша.

Додає, Росія – це задзеркалля і темрява, а не країна. Це вигнанець, який тримає кисень під ковпаком режиму, клепаючи такі вироки всім, хто говорить правду.

Звертаючись до російських колег, Маша сказала, що їй абсолютно байдуже до цих вироків, оскільки вона повністю вільна у своїй країні, а ось вони – ні. Ведуча наголосила, що не заробляє жодної копійки за пости з позицією, на відміну від росіян.

– Я не можу вилетіти з Києва на літаку вже півтора року, поки ви вільно пересуваєтеся (поки що). Я живу в країні, яку терор вашого диктатора веде в економічну і ментальну прірву! Але я вільніша за вас, рабів! І вашої всієї плішивої влади! Вона піде рано чи пізно! Вона залишить вас у руїнах власної ганьби перед усім світом, – наголосила Єфросиніна.

Зазначимо, Єфросиніну нібито засудили в суді Москви у справі про “фейки”. Про це пишуть у росЗМІ, зазначаючи, що вона винна в “поширенні завідомо неправдивої інформації про дії армії РФ, зокрема про вбивства мирних жителів”. Зрозуміло, що росіянам не подобається правда, яку Маша транслює про повномасштабну війну в Україні з перших її днів.

Це звинувачення повністю абсурдне і жодним чином не торкнеться Єфросиніної, а тому таке рішення існуватиме лише на папері в країні-агресорі.