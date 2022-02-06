У суботу, 6 лютого, перша леді України святкує своє 44-річчя. Президент Володимир Зеленський зворушливо привітав свою дружину Олену з днем народження.

– Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди, останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш, – почав він.

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Глава держави зазначив, що у них є двоє прекрасних діток. Він пригадав час, коли вперше побачив Олену Зеленську та одразу закохався.

– А потім я став… Ну ніби як головним. А ти… Ну ніби як першою. І всі ці роки ми з тобою… Ну ти зрозуміла… Тож мені без тебе… Ну я це розумію, – написав Зеленський.

Президент привітав першу леді України з днем народження та розповів про своє кохання до дружини.

– З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже… Не знаю, як там хто. Але ми одне одного зрозуміли, – завершив привітання він.

Олена Зеленська – перша леді України з 2019 року. У 2003 році вона вийшла заміж за Володимира Зеленського. Подружжя виховує двох дітей: сина Кирила та доньку Олександру.

Фото: Олена Зеленська